Der Verein der Friedrichrodaer Sportfischer organisiert in diesem Jahr nun schon zum 22. Mal das Teichfest in der Rosenau.Es beginnt am 15.07.2017 um 11 Uhr. Einheimische, Besucher aus der Umgebung und Gäste aus Nah und Fern können sich dann an frisch geräucherten Forellen laben oder einmal selbst die Angel in den Teich halten und ihr Glück beim Angeln probieren. Die Mitglieder des Vereins informieren Interessierte gern und zeigen wie es geht.Am Abend spielt ab 20 Uhr dann die Gruppe

Katapult

und das Tanzbein kann geschwungen werden.