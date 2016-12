Weihnachten in der Gothaer Orangerie

Gotha : Orangeriegarten |

Am 10. und 11. Dezember findet in Gothas Orangerie der traditionelle Weihnachtsmarkt der Orangerie-Freunde statt. Im Orangeriegarten sowie im Gebäude der ehemaligen Bibliothek-im sogenannten "Orangenhaus"- warten auf die Besucher wieder zahlreiche Stände, die zum Verweilen, Stöbern und Kaufen einladen. In den vergangenen acht Jahren pilgerten tausende Gäste in die barocke Gartenanlage, um den gemütlichen Weihnachtsmarkt zu genießen. Für Groß und Klein, Alt und Jung werden ein weihnachtliches Sortiment und schmackhafte Köstlichkeiten angeboten. Großen Wert legen die Orangerie-Freunde auf ein abwechslungsreiches Produktangebot. So konnten auch in diesem Jahr wieder etliche neue Händler gewonnen werden. Neben traditionellen und weihnachtstypischen Handwerkserzeugnissen - von Christbaumschmuck über Holzwaren, Schmuck und Töpferwaren – finden "Leckermäulchen" süßes Weihnachtsgebäck und Thüringer Spezialitäten. Kräuter, Gewürze und Öle werden in zahlreichen Variationen an den Ständen zu finden sein. Die kulinarische Versorgung übernimmt wie gewohnt der Förderverein selbst. Neben Kaffee und Kuchen, Glühwein und Spanferkel wird auch wieder eine schmackhafte Suppe aus dem Vereins-Kochbuch "Lust auf Orange" angeboten. Der Parkverwalter persönlich kreiert einen leckeren Orangen-Weihnachtspunsch und bietet aus den Früchten des Orangeriegartens Likör und Marmelade an. Die kleinen Gäste können sich auf Karussellfahrten freuen sowie mit Pfeil und Bogen schießen. Daneben kommt der Weihnachtsmann extra vom Inselsberg in die Orangerie und sorgt für staunende Gesichter. Der 9. Orangerie-Weihnachtsmarkt wird vermutlich auch der letzte Weihnachtsmarkt der Orangerie-Freunde sein. Aus personellen Gründen kann der Förderverein den beliebten Markt nicht mehr organisieren. „Leider gibt es im Verein nicht mehr ausreichend aktive Mitglieder für eine so große Veranstaltung.“, berichtet Vereinsvorsitzende Heike Henschke. „Aus diesem Grund haben wir uns zu diesem Schritt entschieden, auch wenn es uns sehr schwer fällt. Es wird aber auch zukünftig kleinere Veranstaltungen des Vereins geben.“, so Henschke weiter.

Der Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr. Die Verkaufserlöse aus Speisen und Getränken werden wie immer vollständig für die weitere Sanierung der Orangerie verwendet. Informationen rund um die Orangerie gibt es auch weiterhin im Internet unter www.orangerie-gotha.de