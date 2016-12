Weihnachtliches Ponyreiten am 17.12

Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Freude und der Familie!

Wir möchten unsere Liebe mit den Tieren und Ihnen für die Kinder im Hospiz teilen! Für Familien mit einem kranken Kind fällt diese Zeit besonders schwer und benötigt viel Unterstützung.



Am Samstag, den 17.12 bieten wir ab 11 Uhr die Möglichkeit an unsere Ponys kennenzulernen sowie zu reiten. Es ist auch für Speis und Trank gesorgt. Der gesamte Erlös wird dem Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz gespendet und zusätzlich legt Frau Jung im Namen des Pferdesportvereines noch 50 % des Umsatzes durch die Reitstunden dieser Woche oben drauf.



Wir möchten diese wichtige Arbeit von dem Hospiz unterstützen, damit diese Familie mit ihrem todkranken Kind dem Arzt- und Krankenhausalltag entfliehen können. Herzlichst wünschen wir diesen Familien wieder ein Lächeln in deren Gesichter. Wir freuen uns auch Sie am Samstag begrüßen zu dürfen! Vielleicht wollen Sie einfach mal die Wärme von einem herzensguten Tier spüren und dadurch neue Kraft tanken. Thüringen macht sich gemeinsam stark für das Kinderhospiz! Helfen Sie mit und versuchen Sie das LandesWelle Weihnachtswunder wahr zu machen.

Wir freuen uns auf ihren Besuch! Ihr Pferdesportverein Reitstall am Tobiashammer e.V