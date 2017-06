Wenn aus einer Schnapsidee Wirklichkeit wird.

Sonneborn/BrüheimDas ist schon eine lustige Truppe von Männern die sich da fast jeden Freitag zum „Erfahrungsaustauch“ im Brennerstübchen trifft. Beim Kartenspielen würfeln oder einfach mal nur zum quatschen. So kam eine Idee zum Tragen, mal etwas Gutes zu tun. Die Idee eines Benefiz Fußballturnieres war geboren.Am Samstag, dem 5. Juni 2016 , fand bei herrlichstem Wetter und mit gut gelaunten Fussballern, das erste Oldie Turnier des Brennerstübchens zu Gunsten des Kinder- und Jugendhospizes Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz statt. Durch den Einsatz und das Engagement aller Teams und Beteiligten konnte dadurch im letzten Jahr die fantastische Summe von 2275,33 Euro durch die Mitglieder des Brennerstübchens an Emanuel Cron, Mitarbeiter im Kinderhospiz Mitteldeutschland übergeben werden.Zum Erlös beigetragen haben: Michael Stein, Gemeinde Sonneborn, Landfleischerei Michael Potin, Bäckerei Topf, Roberto Frischbier, unsere Kaffeefrauen , die Schiedsrichter Erik Schröder und Max Werner, die Jungs von Wangenheim, Westring Gotha, Dynamo Deich.Um daran anzuknüpfen möchte die Truppe in diesem Jahr nocheinmal nachlegen.So steigt in diesem Jahr das Turnier erneut. Diesmal am 24.06.2017Um 13:00 auf dem Sonneborner Sportplatz. Zahlreiche Mannschaften haben sich angemeldet.Ca 15 Uhr werden die E-Jugend FSV Behringen und Remstädt zeigen wie die Jugend mit dem runden Leder umgehen kann.Thüringer Bratwurst, Brätel ,Kaffe und Kuchen gibt es natürlich auch.Selbstverständlich auch KaltgetränkeEin besonderes Spiel können die Besucher am Sonntag früh um 10:00Uhr erwarten. Die Herren des Brennerstübchen haben es doch tatsächlich geschafft den Gemeinderat herauszufordern. Dieser hat auch angenommen so geht es nun um Sieg und Ehre beim VÖLKERBALL.Alle sind herzlich eingeladen sich das anzuschauen.