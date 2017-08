Wohin am Sonntag Nachmittag?

Gotha : Siebleben |

Wir laden alle Interessierte zu unserem Sommerfest am 20.08.2018 ab 14.30 in den Garten der Freigärtner ein. Sie finden uns in der Gartenanlage in Gotha-Siebleben (gleich hinter dem tediMarkt an der Salzgitterstraße). Die Kinder erwartet ein Mitmachstand zum Töpfern und Kinderschminken. Interessierte können bei einer Durchsicht an der Bienenbeute zusehen. Und wer es eher ruhig angehen lassen möchte, kann sich auf gute Gespräche am Lagerfeuer freuen. Für Leib und Seele wird gut gesorgt.



Die Freigärtner e.V. wurde 2009 mit dem Ziel gegründet, die umweltpädagogische und kulturelle Arbeit des Natur-Erlebnis-Gartens in Gotha durch anschauliche Beispiele zum ökologischen Gartenbau zu fördern. Es wurde ein verwahrloster und über Jahre brachliegender, 2000m² großer Garten mit Hilfe der Vereinsmitglieder entrümpelt und behutsam naturnah umgestaltet. Wir schaffen mit dem Natur-Erlebnis-Garten einen Ort, an dem Kinder nicht nur ihrem spontanen Spiel- und Bewegungstrieb ausleben können. Das entstandene Biotop im Herzen Gothas wird als außerschulischer Lernort, Ziel eines Wandertages oder als Projektort genutzt.



Das beigefügte Foto entstand im Mai in unserem Garten





Mit freundlichen Grüßen



Andrea Witt-Kunstmann, Vorsitzende Die Freigärtner e.V.