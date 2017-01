Horrorcrash auf A 38 bei Heiligenstadt: Vier Verletzte und Schilderwagen zerstört

Gestern Vormittag befand sich auf der A 38 bei Heiligenstadt ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei mit angehängtem Schilderwagen auf dem Standstreifen zur Durchführung von Reinigungsarbeiten. Ein Pkw Audi kam hier nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf den Schilderwagen auf.

Durch die Wucht des Aufpralls riss das Zugfahrzeug vom Anhänger ab undschleuderte weiter in den Straßengraben. Der 48-jährige Audi-Fahrer aus Niedersachsen wurde schwer verletzt und in das Krankenhaus nach Heiligenstadt gebracht. Die drei Insassen des Zugfahrzeuges (32 Jahre weiblich, 33 Jahre männlich, 19 Jahre männlich) wurden leicht verletzt.Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf knapp 44.000 Euro.