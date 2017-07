Das "Deutsche Haus" in der Friedrich-Engels-Straße

Bis zum Abriss betrieb Familie Stahlmecke die Gaststätte und einen Eisverkauf. Für 15 Pfennig konnte man eine Kugel Vanille- oder Erdbeereis und für 20 Pfenning eine Kugel Schokoladeneis kaufen.Nach dem Abriss übernahm die Familie den „Thüringer Hof“ (heute „Chicano“) in der Nordhäuser Straße. Das Gasthaus war in der Bevölkerung auch unter dem Namen „Nudeltippen“ bekannt. Dort gab es auch einen Eisverkauf. Übrigens gibt es noch heute das Eis der Familie Stahlmecke in der Wilhelmstraße 86.Weitere interessante Geschichten und Informationen findet ihr auf http://schuster-heiligenstadt.de