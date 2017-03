Jahresprogramm der Galerie in der Burg steht im Zeichen der REFORMATION

JAHRES-PROGRAMM 2017

Sonntag, 9. April, 16.00 Ausstellungseröffnung „Reformation – Aufbruch in die Neuzeit“ -



Einführung in die Ausstellung: Prof. Dr. Raban Graf von Westphalen; Bemerkungen zur Lutherakademie in Sondershausen: Dr. Gerlinde Gräfin von Westphalen



9. April bis 10 September (Tag des Offenen Denkmals): Ausstellung „Reformation – Aufbruch in die Neuzeit“ - mit Leihgaben von Dieter Linke (Herzberg) und dem Thüringischen Staatsarchiv Rudolstadt



Mit freundlicher Unterstützung der Thüringer Staatskanzlei. Geöffnet von Mittwoch bis Sonntag, 14.00 – 18.00. Für Gruppen individuelle Besuchstermine vereinbar.



Sonntag, 28. Mai, 16.00 Uhr: „Reiner Kunze. Dichter sein“ Eine deutsch-deutsche Freiheit. Lesung mit dem Kunze-Biographen Udo Scheer, musikalisch begleitet von Andreas Schirneck.



In Zusammenarbeit mit der Thüringer Landeszentrale für politische Bildung



Pfingstsonntag, 4. Juni, 16.00 Uhr Konzert in der Reihe „Junge Künstler musizieren in der Kemenate“, u.a. Musik aus dem Elisabethanischen Zeitalter, John Dowland mit Debohrah Kircheis (Sopran) und Daniló Kunze (Gitarre)



Sonntag, 25. Juni, 11.00-18.00 Uhr: TAG DER ROSE mit Rosenschau, Kunsthandwerk rund um die schönen Dinge, kulinarischen Spezereien und dem traditionellen Live-Konzert mit der KASSETURM-JAZZBAND WEIMAR



Sonntag, 13. August, 16.00 Vortrag: Reformation und Buchdruck – Dieter Linke (Herzberg)



Sonntag, 10. September, 11.00-18.00 Uhr: TAG DES OFFENEN DENKMALS mit folgenden Vorträgen: 11.30 Uhr Vortrag in der Kemenate: Reformation und Reich – Prof. Dr. Raban Graf von Westphalen



14.30 Vortrag in der Burg: Die Berlepschs – Pfandinhaber der Bodunger Burg.



Die Burg ist von 13.30 bis 16.00 geöffnet. Unser Café serviert Speisen aus Luthers Küche . Mit freundlicher Unterstützung durch die Gemeinde Großbodungen und die Landgemeinde Ohmberg



Sonntag, 24. September, 16.00 Uhr Ausstellungseröffnung Jürgen Rennebach (Nordhausen)



24. September bis 19. November Werkschau von Jürgen Rennebach (Nordhausen)



Sonntag, 20. Oktober, 16.00 Uhr Vortrag mit Diskussion: Staatsaffäre NSU – zum Stand der Aufklärung mit der Vorsitzenden des NSU-Untersuchungsausschusses im Thüringer Landtag, Dorothea Marx MdL



Sonntag, 3. Dezember 1. Adventssonntag, 11.00 bis 18.00 Traditioneller Weihnachtsmarkt mit Weihnachtspunsch, Glühwein, Weihnachtskuchen und Kunsthandwerk verschiedenster Art







Weitere Veranstaltungen in Vorbereitung