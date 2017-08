Knorrsche Mucke Vol. 5 mit TM6, Uder Knorrsches Haus

Knorrsche Mucke Vol. 5 mit TM6, Hof Knorrsches Haus Uder, Beginn 19 Uhr,

Uder: Knorrsches Haus | TM6 zur „Knorschen Mucke“., im Rahmen der „Time has come in Avalon Tour“. TM6 stellt einige Songs der neuen CD vor und spielt natürlich wie wir sie kennen Rock-Klassiker vom feinsten. Wie Songs von Jethro Tull, Rolling Stones, Cannet Head, Cream-Clapton, Pink Floyd, Janis Joplin, Santana uva.