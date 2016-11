Krippenausstellung in Heuthen

Unsere mittlerweile 18. Krippenausstellung findet in diesem Jahr vom 27.11.-18.12. auf dem Gemeindesaal in Heuthen statt. Hier wird die schönste Geschichte der Welt erzählt, denn über 500 Krippen und Krippendarstellungen warten auf große und kleine Besucher um zu zeigen, was sich vor über 2000 Jahren zugetragen hat.Die Krippen sind zum großen Teil Leihgaben aus der Region und wunderschön in Landschaften eingebettet. Viele Naturmaterialen kommen zum Einsatz.Hier kann man sich auf die Weihnachtszeit einstimmen aber auch für die Krippe daheim noch viele Anregungen holen.Die Ausstellung ist täglich geöffnet.An den Sonntagen warten eine reich gedeckte Kaffeetafel und ein Buchverkauf auf die Besucher aus nah und fern.Auch Reisegruppen sind nach vorheriger Absprache herzlich willkommen und können auf Wunsch auch an einer Führung durch die Sankt Nikolaus Kirche, eine der schönsten Barockkirchen im Eichsfeld, teilnehmen.