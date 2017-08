Mein Museum: Pillen von Hand gerollt - Thüringer Apothekenmuseum Bad Langensalza

Das Thüringer Apothekenmuseum in Bad Langensalza zeigt 300 Jahre Pharmaziegeschichte. Eine Empfehlung von Sabine Tominski.

Die Exponate veranschaulichen, wie ein Apotheker im 18., 19. und 20. Jahrhundert gearbeitet hat. In einer Zeit, in der er alle ­Arzneimittel noch selbst herstellte. Raum für Raum durchläuft der Besucher verschiedene Funktionsbereiche einer alten Apotheke – von der Kräuter-, ­Material- und Giftkammer bis zur Offizin, jenem Geschäftsraum, in dem der Apotheker den Patienten empfing und das Medikament nach Rezept zusammenstellte.Am berühmtesten Apotheker der Stadt: Johann Christian Wiegleb . Der anerkannte Chemiker und Wissenschaftler gründete 1779 Deutschlands erste private Ausbildungsstätte für Apotheker. Pharmazie­gesellen aus dem ganzen Land, ja sogar aus Kopenhagen und Birmingham kamen ins kleine Langensalza, um bei ihm zu studieren und zu experimentieren. Einige von ihnen wurden danach berühmt. Wir zeigen das nachgebaute pharmazeutische Laboratorium von einst.Beeindruckend finde ich die Gerätschaften, mit denen man Pillen per Hand fertigte. Alle Ingredienzien genau abzuwägen, im Mörser zu mischen, auf dem Pillenbrett in Stäbchen zu teilen und mit dem Rollierer zur Kugel zu formen – das gelang wohl nur mit viel Erfahrung und Geschick. Es ging um Milli­gramm, damit die Pille am Ende nicht zerbröselte.Der Besucher steht mittendrin in den historischen Räumen. In der Kräuterkammer kann er getrocknete Heilpflanzen riechen und fühlen. In der Offizin ist das Schubladen-Aufziehen erwünscht. Dann kommen Pflanzensteckbriefe zum VorscheinMehr als 80 verschiedene Heil- und Arzneipflanzen wachsen und duften im Apothekergarten. Entsprechend ihrer medizinischen Indika­tion wurden sie in neun Beeten angeordnet.Ganz sicher. Wir haben ein breites museumspädagogisches Angebot. Grundschüler malen, basteln, puzzlen hier. Die Größeren lernen etwas über Pflanzen und chemische Elemente. Nach den Wünschen der Lehrer erstellen wir ein klassenspezifisches Programm.Die Ausstellungsstücke stammen größtenteils aus der Sammlung der Familie Dörries aus Eschwege, deren Löwen-Apotheke auf eine 400 Jahre alte Tradition zurückblicken konnte. Objekte aus Thüringen ergänzen deren Schenkung.Die Ausstellung befindet sich im mehr als 500 Jahre alten "Haus Rosenthal" . Allein das aufwendig sanierte Fachwerkhaus ist einen Besuch wert. Zu sehen sind zwei mittelalterliche Holzstuben, historische Wandvertäfelungen mit teils farbigen Malereien und eine Stuckdecke aus dem Jahr 1693.Thüringer Apothekenmuseum im „Haus Rosenthal“, Bergstraße 15a,99947 Bad Langensalza; geöffnet in der Hauptsaison vom 1. April bis 31. Oktober: Mittwoch bis Samstag 13 - 17 Uhr, Sonn- und Feiertag 10 - 17 Uhr; in der Nebensaoson vom 1. November bis 30. März: Mittwoch und Samstag 13 - 17 Uhr / Führungen nach Anmeldung» Kontakt: apothekenmuseum@bad-langensalza.de, Telefon 0 36 03 / 81 30 02 oder 0 36 03 / 8 94 58 96,Alle Museen der Serie finden Sie hier als übersichtliche Karte.Die einzelnen Beiträge finden Sie auch hier