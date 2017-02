Nun schlägt´s 13

Leinefelde-Worbis: URANIA |

Am Dienstag, dem 21.02.2017, findet um 19:00 Uhr in den Räumen der Urania der Vortrag „Nun schlägst 13“ zur Zahlenmystik statt.



Es wird u. a. dargestellt, wie Zahlen das Leben der Menschen beeinflussen, warum die 13 in unserem Kulturkreis als „böse“ die 7 dagegen als ganz besondere magische Zahl gilt, die man in vielen Märchen oder Liedertexten wiederfindet.



Die Zahl 11 spielt für den Fasching eine große Rolle. Woher die Bezeichnung für 0815 für etwas ganz Normales kommt und was es Besonders mit der 666 auf sich hat, können die Teilnehmer erfahren.



Interessenten sind herzlich eingeladen.

Um Anmeldung wird gebeten.



Telefon: 03605/546151

e-Mail: urania@urania-eichsfeld.de