Leinefelde-Worbis: URANIA |

Die URANIA Bildungsgesellschaft Eichsfeld e. V. lädt am Donnerstag, 2.3.2017 um 19:00 Uhr alle an der Eichsfelder Mundart Interessierte ein, an einem Platt-Storje-Abend teilzunehmen.

Die Urania möchte beitragen, das Motto des Mundartdichters Karl Leineweber „Lidde, loht das Platt nit starbn“ umzusetzen.

Jeder Teilnehmer hat auch die Möglichkeit , Schnurren vorzutragen.

Im Mittelpunkt des Abends soll aber das „Platt storjen“ stehen.



Interessenten melden sich bitte bei der URANIA (Tel.: 03605/546151, E-Mail: urania@urania-eichsfeld.de)