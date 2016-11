Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk am 1. Advent in der Kemenate Großbodungen

Kerzenglanz und Weihnachtsduft in Großbodungen

Die Galerie in der Burg / Historische Kemenate lädt ein zum

Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk

Am 1. Adventssonntag, 1. Dez., öffnet die Galerie in der Burg / Historische Kemenate wieder ihre Pforten für einen Weihnachtsmarkt der besonderen Art. Zum 15. Mal in Folge stellen Kunsthandwerker in den geheizten Räumen der Galerie Handwerkliches, originelle Geschenkideen und traditionelle Weihnachtsdekoration aus. Lassen Sie sich verzaubern von der weihnachtlich geschmückten Kemenate. Im stimmungsvollen Café können Sie unseren hauseigenen Weihnachtskuchen genießen, kulinarische Köstlichkeiten wie unseren gräflichen Weihnachtspunsch kosten oder sich mit frisch zubereiteter heißer Kartoffeksuppe oder Bodunger Steinpilz-Gulasch-Topf aufwärmen. Auch heißen Glühwein und Kinderpunsch bieten wir zur Stärkung an.

Der Förderverein der Galerie, das Burgforum e.V. backt frische Waffeln.

Am späten Nachmittag können die Besucher schönen alten Weihnachtsliedern mit dem Posaunenchor Großbodungen lauschen und frisch geerntete Mistelzweige für einen guten Zweck mit nach Hause nehmen.



Besucher finden in den geheizten Räumen u.a.

 Handgefertigte Engel aus Holz und viele schöne dekorative Holzartikel

aus der Werkstatt von Manfred Meinhardt (Großbodungen)

Naturkosmetik und handgemachte Naturseifen von Kirsten Behme-Priebsch (Mühhausen)

 Schmuck aus Polymer-Clay von Annete Weber (Sondershausen)

 handgedrehte Perlen aus Lauscha- und Muranoglas von Judith Weber (Wingerode)

 Töpferkunst von Martin Gottwald (Worbis)

 Schmuckmanufaktur von Alexander Gottwald (Worbis)

 Weihnachtsbücher und Kinderbücher, Krippen und Herrnhuter Sterne

von der Eichsfelder Bücherstube (Heiligenstadt)

Encaustic-Weihnachtskarten und feine, ländliche Schals, Helga Wilke (Hattorf)

 handgestrickte Mützen und Schals, Weihnachtsstickereien, Jutta Tesch (Nordhausen)

 Lebkuchenhäuschen, Weihnachtsplätzchen und Christstollen von Bäckerei Wieseler (Steinrode)



Der Journalist Reiner Schmalzl (Heyerode) stellt sein neues Buch über alte Postkarten im historisch geschmückten Weihnachtszimmer der Kemenate vor.

14.00 bis 15.00 Weihnachtsgeschichten vorgelesen im Lesecafé



Der Bodunger Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk und das Café in der Kemenate haben geöffnet von 1100 bis 18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Galerie in der Burg / Historische Kemenate

 Dr. Gerlinde Gräfin von Westphalen  Fleckenstraße 41 37345 Großbodungen  Telefon 036077 18934  kontakt@galerie-in-der-burg.de  www.galerie-in-der-burg.de