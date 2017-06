TAG DER ROSE am Sonntag, 25. Juni ab 11.00 in Großbodungen

Am Sonntag, 25. Juni 2017 laden Galerie in der Burg und das Burgforum e.V. von 11.00 – 18.00 Uhr zum 18. „Tag der Rose“ ein.





Im Großbodunger Kemenatengarten können sich die Besucher auf eine Rosenschau, Kunsthandwerk, einen Vortrag und ein Lifekonzert freuen.



Um 11.00 Uhr eröffnet Prof. Dr. Raban Graf von Westphalen en Tag der Rose mit einem Vortrag über „Die Luther-Rose. Von der Bedeutung eines Symbols“.



Im Kemenatengarten zeigt die Rosenschule August aus Ellrich eine Auswahl ihrer Rosen. Zu sehen sind u.a. Hochstamm- und Duftrosen, Englische, französische und Rosen aus deutschen Züchtungen, alte Rosen wie Damaszener- und Portland-Rosen. Es gibt Pflanz- und Pflegetipps und Gelegenheit für die Besucher, die ein und andere schöne Rose mit nach Hause zu nehmen.



Schmuck, Asseccoires aus Patchwork, handgschöpfte Naturseifen und Naturkosmetik, Holzmanufaktur und filigrane Papierarbeiten ergänzen einen kleinen aber feinen Kunsthandwerkermarkt.

Der Großbodunger Holzkünstler Manfred Meinhard stellt im Schau-Drechseln originelle Holz-Blumen her.



Für das traditionelle Lifekonzert konnte in diesem Jahr die bekannte KASSETURM-JAZZBAND aus Weimar gewonnen werden. Die sieben Musiker der Kasseturm-Jazzband sind ab 14.30 Uhr im Kemenatengarten mit einem breit gefächerten Repertoire von klassischem Dixieland, New-Orleans- und Chicago-Jazz zu hören.

Neben den oftmals fast wöchentlichen Aktivitäten zwischen Sonnenberg und Rostock gab die Band auch Auslandsgastspiele jenseits der Oder, bis hin zum Ural. Und dreimal durfte sie das Internationale Dixielandfestival in Dresden als eine der offiziellen deutschen Vertretungen mit eröffnen. Seit 1990 ist die Kasseturm-Jazzband regelmäßig auf bekannten traditionellen Jazz-Veranstaltungen/Meetings vertreten, so beim Jazzgipfel Rastatt, den Braunschweiger Jazztagen und dem Berliner Jazzfest u.a.).



Als Vorband tritt um 14.00 TAGTRAUM mit der Sängerin Maria-Dolores Rhode (Großbodungen) auf.



Freuen können sich die Besucher auf Rosenbowle mit Rosenblättern aus dem Burggarten, hausgemachte Westphälische Kartoffelsuppe sowie Thüringer Rostbratwurst und Steaks vom Grill sowie hausgemachte Currysauce



Wir laden herzlich ein. Unkostenbeitrag 4,00



Auch die Ausstellung "Reformation - Aufbruch in die Neuzeit" kann am Rosentag besucht werden.