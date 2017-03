Rock & Video-Clips im Kino-Club D



"Im Rahmen der "Time has come in Avalon" Tour ist TM6 am 25. März nach längerer Pause wieder im Club-D in Dingelstädt.

Mit Video-Clips auf der Kinoleinwand werden die Songs auf der aktuellen CD "Time has come in Avalon" und die bekannten Rockklassiker untermalt.

Wie man TM6 kennt spielen sie Songs von Pink Floyd, Jethro Tull, Rolling Stones, Eric Clapton, Cream, Janis Joplin, Canned Heat u.v.a. es darf auch abgerockt werden."