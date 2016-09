TM6 & Freunde am 2. Oktober 20 Uhr Saal Eichsfelder Hof Leinefelde

Leinefelde-Worbis: Leinefelde |

TM6 & Freunde, wie jedes Jahr am Vorabend zum Tag der Einheit.

Auch in diesem Jahr sind befreundete Musiker mit dabei.

Die Band "Pal Driver" aus Leinefelde mit eigenen Songs, die Band "Pardon!" aus Kassel mit Songs des Live Aid Konzertes und Carolin Stephan unsere ehemalige Sängerin.

Nach kurzen Soloauftritten ist gemeinsam mit TM6 eine Jam Session angesagt.

Im Mittelpunk stehen die Rockklassiker der TM6 Band wie wir sie kennen. Songs von Jethro Tull, Rolling Stones, Cannet Head, Cream-Clapton, Pink Floyd, Janis Joplin, Santana, CCR u.v.a. sowie die Songs der neuen CD der "Time has come in Avalon Tour". Einlass 19 Uhr, Eintritt 8,00 €