Sonntag, 13. November, 16.00 Vortrag: “Die letzte Fürstin – Anna Luise von Schwarzburg (1871 – 1951)” – Dr. Gerlinde Gräfin von Westphalen



Auf ein Leben in Zeiten außerordentlicher historischer Umbrüche konnte die letzte Fürstin von Schwarzburg-Rudolstadt-Sondershausen, Anna Luise (1871 – 1951) zurückblicken.

Das wilhelminische Kaiserreich, die Abdankung ihres Gemahls, des letzten auf deutschem Boden regierenden Fürsten Günther Viktor – , die Weimarer Republik, das Dritte Reich, zwei Weltkriege und der Beginn der DDR prägten die Biographie dieser interessanten Frau. Anna Luise war im Jahr 1951 die einzige Fürstin, die nach der Bodenreform nicht in den Westen ging, sondern sich unter für sie schwierigen Lebensumständen in der sich gründenden DDR einrichtete.

Ihr umfangreicher Nachlass lag seit ihrem Tod weitgehend unberührt im Thüringer Staatsarchiv in Rudolstadt: eine nahezu lückenlose Tagebuchfolge, Briefe, Dokumente, mehr als 30 Fotoalben und eine Sammlung von mehr als 1500 Negativen. Denn Anna Luise war eine passionierte Fotografien. Sie hielt ihr Alltagsleben in zahlreichen Aufnahmen mit Blick für Details und künstlerischen Eindruck fest.

Auf diesen Nachlaß stützt sich der Vortrag von Dr. Gerlinde Gräfin von Westphalen über den Lebensweg der letzten Schwarzburger Fürstin. Insbesondere beleuchtet sie die Sonderhäuser Zeit, ihre Verbindung zum Widerstandskämpfer Nikolaus von Halem im Dritten Reich und die Rolle der Fürstin bei der Gründung der Lutherakademie in Sondershausen.



Das beigefügte Bild zeigt Fürstin Anna Luise mit einem ihrer Schönburger Neffen in den 1940er Jahren