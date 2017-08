Zupfgeigenhansel - Erich Schmeckenbecher

Er kommt! Der Musiker, Sänger und Komponist vieler Lieder, die Eingang in die Jugendbewegung gefunden haben, gibt ein Konzert in unserem Gewölbekeller. Dabei sind Lieder wie "Dos Kelbl, Andre die das Land so sehr nicht liebten, Ein stolzes Schiff....



Der Eintritt kostet 14 €. Karten gibt es bei uns in der Jugendherberge (036082/90834, info@schloss-martinfeld.de), ebenso Schlafplätze für alle, die hier mit uns nach dem Konzert noch Singen und Feiern wollen.