Kleider- und Spielzeugbasar Wingerode

Wingerode: Bürgerhaus |

Am Samstag, den 04.03.2017, findet wieder unser beliebter Kleider- und Spielzeugbasar in Wingerode im Bürgerhaus statt. Es werden an zahlreichen Ständen Baby- und Kinderbekleidung sowie Spielzeug angeboten. Der Basar beginnt um 13 Uhr und endet um 15 Uhr. Des weiteren gibt es leckeren Kuchen und Kaffee.