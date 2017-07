Leinefelde-Worbis: Burg Scharfenstein |

Der ESV Lok Leinefelde lädt wieder zu einer Wanderung mit Lachyoga auf Burg Scharfenstein ein. Treffpunkt ist 14.00 Uhr am Burgeingang und es wird in lustiger Runde in Richtung Lehrpfad gewandert mit angeleiteten Lachübungen.

Wer regelmäßig lacht,tut viel für seine Gesundheit!

Wir senken unseren Stresslevel, wir werden kreativer, humorvoller und wir werden glücklicher. Sie haben es selbst in der Hand: Lachen und wandern Sie für Ihre Gesundheit! (Schwierigkeitsgrad leicht!)

Durch Bewegung an der frischen Luft und der Tiefenatmung beim Lachyoga versorgen wir nicht nur unseren Körper mit einer ordentlichen Portion Sauerstoff...

Es erwartet Sie jede Menge Lachspaß für jung+alt!

.....erleben Sie Lachyoga und deren Wirkung!



Anmeldung: Jutta Barthel

Tel.03605518232

www.lachyoga-im-eichsfeld.de