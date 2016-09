Single 40+ Lachyogawanderung

Leinefelde-Worbis: Burg Scharfenstein |

….es ist wieder so weit...



Wir laden alle Lachfreunde, besonderes Singles ab 40+, zu einer neuen Lachyogawanderung auf Burg Scharfenstein ein.

Es wird gewandert, gelacht, es darf geflirtet werden...ganz nebenbei interessante neue Menschen kennenlernen, Spaß haben mit angeleiteten Lachyogaübungen.

Wir freuen uns auf interessante, lachfreudige Singles.

Hier habt ihr die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre neue Leute kennenzulernen!

Willkommen sind alle, die gemeinsam mehr Humor, Lachen, Lebensfreude in den Alltag bringen möchten.

Lachen ist die kürzte Verbindung zwischen Menschen....

Wir treffen uns 14.00Uhr am Burgeingang.



Es läd ein ESV Lok Leinefelde

Jutta Barthel

Lachyogaleiterin

Info: 03605/518232

www.lachyoga-im-eichsfeld.de