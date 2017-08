Vortrag und Bürgerberatung im Grenzlandmuseum Eichsfeld "Wie kann ich meine Stasi-Akte einsehen?"

„IM Monstranz“ – Ein Eichsfelder Pfarrer im Dienste der Stasi

Ein katholischer Pfarrer geriet durch eine anfängliche Einschüchterung in Abhängigkeit zum Ministerium für Staatssicherheit (MfS) und traf sich in der Folge immer wieder zu ausgiebigen konspirativen Gesprächen, die ihm laut bischöflicher Weisung untersagt waren. Neben seiner Berichterstattung zu innerkirchlichen Vorgängen kam es zu interessanten ideologischen Diskussionen mit dem Stasi-Vertreter.Der Staatssicherheitsdienst der DDR war derart am weiteren Kontakt zu ihm interessiert, dass er im Rahmen einer sogenannten „Operativen Kombination“ die Restaurierung eines sehr wertvollen barocken Kultgegenstandes in Westdeutschland in die Wege leitete. Die zeitaufwendigen Kontakte nahmen einen derart persönlich-vertraulichen Charakter an, dass der Pfarrer eine weitere Mitarbeit mit der Geheimpolizei ablehnte, als man seinen Führungsoffizier versetzen wollte.Wie der Geistliche das MfS zur Lösung von kommunalen und pfarrlichen Problemen bewegte, wird ebenfalls Gegenstand des Vortrages sein.Im Vorfeld besteht für Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit einen Antrag auf Akteneinsicht zu stellen. Bei Antragsstellung ist ein Personaldokument erforderlich.Für interessierte Schulen oder andere Bildungseinrichtungen liegen Publikationen bereit.Außerdem gibt es Informationen zur Nutzung von Stasi-Unterlagen für Forschung und Medien.