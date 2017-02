Thüringen zu Fuß - W wie Weg: Rund um den Lutter-Wasserfall

Ein rauschendes Naturdenkmal und Kreuzwege unter freiem Himmel - Der Tipp von Alexander Baum führt ins Südeichsfeld.

Die Rundwanderung im Eichsfeld führt vonam Wasserfall der Lutter entlang, durch das Rottenbachtal nach. Von dort aus geht es zu den Höhen des Obereichsfeldes, dann über das Plateau nachund durch den Küll­stedter- und Luttergrund zurück zum Ausgangspunkt inParken kann man in Großbartloff oder direkt am Lutter-Wasserfall . Auf jeden Fall sollte man sich gleich zu Beginn etwas Zeit für das Naturdenkmal nehmen.Die leichte bis mittelschwere Tour misst rund 15 Kilometer.Die gut markierte Strecke führt teils über den Naturparkweg (rotes Quadrat auf weißen Grund), teils über den Pilgerweg (Pilgerkreuz).Es geht meist auf Feld- und Waldwegen, selten auf Ver­bunddecke voran.Sitzgruppen laden zum Verschnaufen ein. Einkehrmöglichkeiten gibt es in Effelder und Küllstedt sowie im Waldhotel Klostermühle Von der Kuhtrift bietet sich dem Wanderer ein herrlicher Blick auf Hülfensberg , Luttergrund und Effelder.Zum katholisch geprägten Eichsfeld gehören Freiland-Kreuz­wege. Auch am Ortsrand von Küll­stedt und Effelder stellen 14 Stations­bilder den Leidens­weg Jesu Christi dar.Die Kirche St. Albanus in Effelder wird ehrfurchtsvoll „Eichsfelder Dom“ genannt. Wer das dreischiffige Gotteshaus besucht, entdeckt einen Majolika-Kreuzweg (Keramik).Taschenlampe nicht vergessen. Denn es bietet sich die Gelegenheit, entlang des Weges in stockdunkle Tunnel der ehemaligen Kanonenbahn zu blicken. Der längste davon, der Küll­stedter Tunnel, ist 1580 Meter lang. Heute verkehren auf den Gleisen Draisinen Im Detail beschrieben wird die Tour in der Broschüre „Wandern im Eichsfeld“.