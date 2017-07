Bund fördert vier neue Sprach-Kitas

Berücksichtigung finden jetzt auch:

Handlungsfelder des Bundesprogramms „Sprach-Kitas“ sind neben der Weiterentwicklung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung die Förderung einer inklusiven Pädagogik und der Zusammenarbeit mit Familien. Es richtet sich hauptsächlich an Kindertageseinrichtungen, die von einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern mit besonderem sprachlichen Förderbedarf besucht werden.Über das Bundesprogramm wird in den Einrichtungen jeweils eine halbe Stelle für eine zusätzliche Fachkraft gefördert, die das Kita-Team darin unterstützt, die Handlungskompetenzen in Bezug auf die Programmthemen fortlaufend weiterzuentwickeln.Kath. Kindergarten St. Marien Bischofferode, 87.502,00 €Kath. Kindergarten St. Josef Ecklingerode, 87.502,00 €Haus der kleinen Füße Heuthen, 85.419,00 €Kath. Kindergarten Maria und Joseph Weißenborn-Lüderode, 87.502,00 €Abgeordneter Manfred Grund freut sich über das erfolgreiche Bewerbungsverfahren. Die Förderung zeigt, dass dem Bund nicht nur die Einrichtung in den Zentren sondern auch im ländlichen Raum Unterstützung und viel Geld wert sind.