KfW-Förderreport 2016: 20 Mio Euro für Eichsfeld

Heilbad Heiligenstadt: Heilbad Heiligenstadt | Die KfW-Bankengruppe hat als Förderer von Bund und Ländern auch 2016 zahlreiche Unternehmen, Bürger und Kommunen bei Finanzierungen unterstützt und besonders in der Energieeffizienz, Infrastruktur und Digitalisierung Investitionen gefördert. In Folge dessen informierte die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) den regionalen Abgeordneten Manfred Grund.



Das inländische Fördergeschäft konnte mit einem Zusagevolumen in Höhe von 55,1 Mrd. EUR (2015: 50,5 Mrd. EUR, +9 %) Wachstumsimpulse für die deutsche Wirtschaft setzen. Der Anstieg ist insbesondere auf Wohnungsbaufinanzierungen zurückzuführen. Der detaillierte Förderreport zeigt weiterhin einen Überblick zu den Zahlen in dem angegeben Wahlkreis. In dem Bereich der Unternehmensfinanzierung werden 6 Mio. EUR verzeichnet, während für die Energieprogramme innerhalb der Umwelt 2 Mio. EUR verwendet wurden. Neben kleineren Beträgen für die Infrastruktur, entfielen im Aspekt des Wohnens für beispielsweise energieeffizientes oder altersgerechtes Bauen, 11 Mio. EUR.



Somit zeigt der Bericht, für den Landkreis Eichsfeld, eine Fördermittelsumme von rund 20 Mio. EUR auf. Die KfW bewertet das vergangene Jahr 2016 als erfreulich und verspricht die Förderprodukte- und Angebote weiterzuentwickeln.



Manfred Grund ist der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis 189.