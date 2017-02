Schlachteessen der Mittelstandsvereinigung

Die Wirtschafts- und Mittelstandsvereinigung Eichsfeld unter ihrem Vorsitzenden Heiko Steinecke lädt gemeinsam mit den Mittelstandsvereinigungen Kyffhäuser, Nordhausen und Unstrut-Hainich ein zum traditionellen MIT-Schlachteessen am Freitag, dem 10. März 2017 nach Birkungen (bei Leinefelde). Beginn der Veranstaltung ist um 19:00 Uhr.



Hauptredner ist mit Ralph Brinkhaus ein ausgewiesener Wirtschaftsfachmann und stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag für Haushalt, Finanzen und Kommunalpolitik. Als Gastland präsentiert sich die Mongolei und wird mit einer Delegation des Großen Staats-Churals und dem mongolischen Botschafter vertreten sein.



Interessenten melden sich bitte im Wahlkreisbüro des Bundestagsabgeordneten Manfred Grund in der Wilhelmstraße 20 in 37308 Heilbad Heiligenstadt oder per Mail unter schlachteessen@manfred-grund.de.



Es wird eine Einladung zugesendet, mit der die verbindliche Anmeldung möglich ist. Abgeordneter Manfred Grund empfiehlt die rechtzeitige Anmeldung, weil die Platzkapazität begrenzt ist.



* Manfred Grund ist als Beisitzer im MIT-Kreisvorstand Eichsfeld mit der Vorbereitung des Schlachteessens befasst und hat die Gastredner für den Auftritt gewinnen können.