Wichtiger Beitrag für die Attraktivität des Standortes

Heute holen sich die nordthüringischen Landkreise Fördermittel für den Breitbandausbau in Berlin ab.



Die Landkreise Eichsfeld, Nordhausen und Unstrut-Hainrich-Kreis werden heute (21. März 2017) den Bescheid über Fördermittel aus dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) erhalten.Darüber informiert der Bundestagsabgeordnete Manfred Grund in Berlin. Die Landkreise bekommen für Beratungsleistungen eine Förderung von jeweils 50.000 Euro. „Das ist ein wichtiger Beitrag für den Industrie- und Wohnstandort Nordthüringen, um auch künftig die Versorgung zu verbessern und die bisher unzureichend versorgten Gebiete besser zu erschließen“, sagt Grund.Mit den 50.000 Euro sollen zunächst Beratungstätigkeiten bezahlt werden. „Damit können die Kreisverwaltungen nach optimalen Lösungen suchen, wie sich die so wichtige Versorgung mit schnellem Internet weiterentwickeln lässt. Noch nicht alle Gebiete sind derzeit auf dem Niveau, das wir idealerweise brauchen. Aber genau daran gilt es, nun zu arbeiten“, erklärt Abgeordneter Grund hierzu.Das im Oktober 2015 gestartete Bundesprogramm sieht vor, dass sowohl Planungsarbeiten als auch der tatsächliche Ausbau gefördert werden können. Einzelne Kommunen im Wettbewerb wurden bereits berücksichtigt. Jetzt können die Kreise die weißen Flecken beplanen. Insgesamt stehen 2,7 Milliarden Euro zur Verfügung, um bis 2018 flächendeckend Anschlüsse mit 50 Mbit/sek zu ermöglichen. „Ich würde mich freuen, wenn es nicht nur bei der Unterstützung für die Beratungsleistungen bleibt. Gern helfe ich dabei, wenn es um konkrete Fördermittel für den Ausbau geht“, sagt Grund.Vertreter der drei Kreise erhalten die Fördermittelbescheide direkt im BMVI in angemessenen und würdigen Rahmen.