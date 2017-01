„Abenteuer Pubertät“ Elternkurs KESS-erziehen

Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg |

Kooperativ - Ermutigend - Situationsorientiert - Sozial In einer gelassenen Haltung, die darauf vertraut, dass Jugendliche wie Eltern bereichert aus der Phase der Pubertät herausgehen, werden deren anstrengende wie schöne Seiten in den Blick genommen. Der Kurs gibt Ihnen Gelegenheit innezuhalten und die Beziehung zu Ihrer/Ihrem Jugendlichen in den Blick zu nehmen. Sie erhalten Impulse, wie Sie das Miteinander stärken und gezielt weiterentwickeln können.

Der Kurs umfasst fünf Einheiten:

1. Veränderungen wahrnehmen – die sozialen Grundbedürfnisse der Jugendlichen sehen und achten

2. Achtsamkeit entwickeln – Position beziehen

3. Dem Jugendlichen das Leben zutrauen – Halt geben

4. Das positive Lebensgefühl stärken – Konflikte entschärfen

5. Kompetenzen sehen – Beziehung gestalten



Termine: Dienstag, 07., 14., 21., 28.03. und 04.04.2017

Zeit: 19.30 - 21.30 Uhr



Leitung: Peter Nagler, Kursleiter KESS-erziehen



Anmeldung: bis spätestens 5 Werktage vor Kursbeginn unter 036075 / 690072

Weiter Infos: WWW.kerbscher.berg.de