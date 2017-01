Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg |

Für Eltern mit Babys ab ca. 8 Wochen Ein Baby genießt vom ersten Lebenstag an jede Streicheleinheit und die Nähe zu seinen Eltern. Sein Baby zu massieren bedeutet: Liebe, Nähe, Berührung, Entspannung und tiefe Zweisamkeit. Die Massage fördert die gesunde körperliche sowie geistige Entwicklung des Babys, das Gefühl der eigenen Identität entsteht und die Eltern-Kind-Beziehung wird gestärkt. Sie lernen Schritt für Schritt die Handgriffe der indischen Babymassage nach Leboyer kennen. Dabei stehen natürlich die Bedürfnisse der Babys an erster Stelle.

Außerdem bleibt genügend Zeit für Gespräche. Die Kursleiterin ist auch als Trageberaterin tätig und kann einige Punkte zum Thema „Tragen der Babys in Tragehilfe / Tuch“ mit in die Kursstunden einfließen lassen.



Termine: ab 23. März 2017

Zeit: donnerstags, 09.30 - 10.30 Uhr, 6 Treffen pro Kurs



Mitzubringen: ein Handtuch, Einmal-Wickelunterlagen, Windeln und eine Decke



Leitung: Julia Tietzmann, Anleiterin für Babymassage



Anmeldung: bis spätestens 5 Werktage vor Kursbeginn unter 036075 / 690072

Weiter Infos: WWW.kerbscher-berg.de