Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg |

Vorbeugung und Behandlung von Inkontinenz Der Beckenboden hat einen ungeheuren Einfluss auf unser Leben. Nur wenige wissen, dass der Beckenboden mit verantwortlich ist für unser Körpergefühl, unsere Haltung und damit in erheblichem Maße auch für unser inneres und äußeres Erscheinungsbild. Wenn der Beckenboden zu wenig Kraft hat oder zu nachgiebig ist - wodurch auch immer -, kommt es häufig zu Senkungen der Gebärmutter. Auch die Schließmuskeln von Harnröhre und After können mit betroffen sein. So ist Inkontinenz - unfreiwilliger Harn- oder Stuhlabgang - eines der Hauptsymptome eines schlaffen, kraftlosen Beckenbodens. Mit gezielter Gymnastik lässt er sich so gut stärken, dass die Beschwerden verschwinden oder sich zumindest erheblich bessern.



Termine: donnerstags, 02.03., 09.03., 16.03., 23.03., 30.03., 06.04.2017

Zeit: 09.30 - 10.30 Uhr oder 17.00 - 18.00 Uhr



Leitung: Rosemarie Althaus, Hebamme mit Zusatzausbildung Beckenbodengymnastik



Anmeldung: bis spätestens 4 Werktage vor Kursbeginn unter 036075 / 690072

Weiter Infos: WWW.kerbscher-berg.de