Das 1x1 für Babysitter

Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg |

Babysitter-Kurs für Jugendliche ab 14 Jahre Gehst du in der Verwandtschaft oder Nachbarschaft gern Babysitten oder möchtest vielleicht mal als Au pair ins Ausland gehen? Dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich. In dem Kurs lernst du alles Wichtige, was zur Kinderbetreuung dazu gehört. Entwicklung von Kindern, Pflege des Kleinkindes, Erste-Hilfe-Maßnahmen, Lieder, Spiele, Beschäftigungsmöglichkeiten, … . Einiges kannst du auch praktisch ausprobieren. Zum Abschluss, nach einer kleinen Prüfung, erhältst du das Babysitterdiplom.



Termine: Montag - Mittwoch, 10. - 12. April 2017

Zeit: 10.00 - 15.00 Uhr



Leitung: Andrea Hagedorn / Marita Khan



Anmeldung: bis spätestens 3 Werktage vor Kursbeginn unter 036075/ 690072

Weiter Infos: WWW.kerbscher-berg.de