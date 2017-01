Ehe-Oase - Zeit zu zweit

Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg | Tun Sie sich gemeinsam mal etwas Gutes! Egal ob Sie seit einem Jahr oder schon ewig zusammen sind, ob Sie eine starke Beziehung leben oder es gerade schwer miteinander haben, die Ehe-Oase kann Sie unterstützen, in Ihre Beziehung zu investieren. Genießen Sie an fünf Abenden ein Candle-Light-Dinner in angenehmer Atmosphäre. Hören Sie im Laufe des Abends interessante, humorvolle Impulse und vertiefen Sie die Anregungen im Gespräch unter vier Augen.



Themen der Ehe-Oase sind:

- Tragfähige Fundamente bauen

- Die Kunst zu kommunizieren

- Konflikte gemeinsam bewältigen

- Die Kraft der Vergebung

- Der Einfluss der Familie - Vergangenheit und Gegenwart

- Ein achtsames Liebesleben



Es finden keine Gruppendiskussionen statt. Die Privatsphäre eines jeden Paares wird gewahrt.



Termine: montags, 06.03., 20.03., 03.04.2017

Zeit: 19.30 - ca. 22.00 Uhr



Leitung: Elmar und Beate Hupe



Anmeldung: bis spätestens 5 Werktage vor Kursbeginn unter 036075 / 690072

Weiter Infos: WWW.kerbscher-berg.de