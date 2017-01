Eltern-Kind-Treff

Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg |

Spiel- und Gesprächsgruppen für Mütter und Väter mit Kleinkindern bis zu 3 Jahren Gefüllt sind die gemeinsamen Runden mit Liedern und Spielen, Bewegungsanregungen, Tanz und kreativem Tun. Darüber hinaus finden die Eltern hier eine Gruppe zum Austausch über Alltags- und Erziehungsfragen. Die Kurstreffen finden vor- oder nachmittags im wöchendlichen oder 14-tägigen Rhythmus statt. Das Angebot eines thematischen Elternabends in unserem Haus können Sie dazu kostenfrei in Anspruch nehmen.



Leitung: Jutta Grohe, Melanie Kraushaar, Ute Stöber



Ort: Familienzentrum Dingelstädt, Gemeinderaum in Diedorf (auf Anfrage)



Anmeldung: jederzeit möglich, Neueinsteiger/innen sind immer willkommen!

Weitere Infos: 036075/ 690072

WWW.kerbscher-berg.de