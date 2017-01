Emotionale Entwicklung von Anfang an (Elternabend)

Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg |

Förderung der emotionalen Intelligenz

Jedes Kind bringt bei der Geburt sein unverwechselbares Temperament als emotionale Anlage mit auf die Welt. Schritt für Schritt entwickelt das Kind die Vielfalt der emotionalen Fähigkeiten durch seine Eltern, Geschwister, Großeltern und Menschen aus seiner Umwelt. Wir Eltern, Großeltern, Erzieher und Lehrer neigen oft dazu, das emotionale Wachstum des Kindes als selbstverständlich hinzunehmen. Jede kleinste neue Bewegung oder Wortschöpfung dagegen sehen wir als ein entscheidendes Ereignis in seiner Entwicklung an. An diesem Abend geht es um die fünf Bausteine der emotionalen Reife. Sie werden Ihnen verdeutlichen, dass das emotionale Einmaleins viel komplexer ist, als das mathematische.



Termin: Donnerstag, 23. Februar 2017

Zeit: 20.00 - 21.30 Uhr



Leitung: Sigrid Hahn Fachberatung für den Bereich der frühkindlichen Pädagogik



Anmeldung: bis spätestens 5 Werktage vor Kursbeginn unter 036075 / 690075

WWW.kerbscher-berg.de