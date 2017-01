Familienflohmarkt

Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg | Kinderkleidung und Spiele - gut und günstig BesucherInnen können an den verschiedenen Ständen Kinderkleidung aus zweiter Hand erwerben. VerkäuferInnen erhalten gegen eine Standgebühr einen Verkaufstisch für den Verkauf von Kleidung, Baby- und Kinderzubehör sowie Spielzeug. Die Preisgestaltung liegt ganz in Ihrer Hand. Alles was Sie nicht verkaufen, nehmen Sie bitte wieder mit.



Termin: Samstag, 18. Februar 2017

Zeit: 14.30 Uhr Aufbau

15.30 Uhr - 17.00 Uhr Flohmarkt



Mit dem Kinderliedermacher Mathias Kaufhold

Während Sie sich umschauen, können die Kinder an einem Musik-Workshop und musikalischen Darbietungen von dem Kinderliedermacher Mathias Kaufhold teilnehmen. Halbstündlich kann man sich dazugesellen. Kaffee und Kuchen schaffen zusätzlich eine gemütliche Atmosphäre.



Leiterin: Daniela Wucherpfennig



Anmeldung für VerkäuferInnen: bis spätestens 8 Werktage vor dem Termin unter 036075 / 690072

Weiter Infos: WWW.kerbscher-berg.de