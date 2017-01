Familienflohmarkt

Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg |

Kinderkleidung und Spiele - gut und günstig BesucherInnen können an den verschiedenen Ständen Kinderkleidung aus zweiter Hand erwerben. VerkäuferInnen erhalten gegen eine Standgebühr einen Verkaufstisch für den Verkauf von Kleidung, Baby- und Kinderzubehör sowie Spielzeug. Die Preisgestaltung liegt ganz in Ihrer Hand. Alles was Sie nicht verkaufen, nehmen Sie bitte wieder mit.

Während Sie sich umschauen, können die Kinder an einem Musik-Workshop und musikalischen Darbietungen von dem Kinderliedermacher Mathias Kaufhold teilnehmen. Halbstündlich kann man sich dazugesellen. Kaffee und Kuchen schaffen zusätzlich eine gemütliche Atmosphäre.



Termin: Samstag, 18. Februar 2017

Zeit: 15.30 Uhr - 17.00 Uhr Flohmarkt



Weiter Infos: 036072 / 690072

WWW.kerbscher-berg.de