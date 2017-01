Familienworkshop „Computerspieletreff“

Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg | Für (Groß-)Eltern und Kinder ab 8 Jahre Die Welt der Computerspiele ist für viele Kinder und Jugendliche - aber auch Erwachsene - faszinierend. Ob gemeinsam oder allein - das multimediale Erlebnis kann für unterhaltsame Stunden sorgen und das Bedürfnis nach Spaß, Herausforderung und Wettbewerb erfüllen. Oft werden Computerspiele aber auch zum Streitthema in der Familie. Wie Computerspiele konfliktfrei und zur Freude aller Familienmitglieder in den Familienalltag integriert werden können, zeigt der Workshop. Dabei stehen nicht nur Tipps und Tricks auf dem Workshopplan, sondern auch Zeit zum Ausprobieren und Bewerten.



Termin: Dienstag, 07. März 2017

Zeit: 16.00 - 18.30 Uhr



Leitung: Projektmitarbeiterinnen & Medienpädagoginnen, MEiFA – Medienwelten in der Familie



Anmeldung: bis spätestens 7 Werktage vor Kursbeginn unter 036075 / 690072

Weiter Infos: WWW.kerbscher-berg.de