Feier der Osternacht für Kinder

Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg |

Für Eltern/Großeltern mit Kindern ab 4 Jahren Der Osternachtgottesdienst ist der Höhepunkt der drei österlichen Tage:

Mit vielen Zeichen und Symbolen - doch auch kindgerecht - feiern wir diesen Gottesdienst. So ist er für Groß und Klein sehr ansprechend. Am Osterfeuer werden die große und auch unsere selbstmitgebrachten Osterkerzen entzündet und vom frisch geweihten Osterwasser der Tauferneuerung kann jede Familie sich den Ostersegen in eigenen Gefäßen mit nach Hause nehmen. (Osterkerzen und Weihwassergefäße können am Samstag zuvor bei uns gestaltet werden.)



Termin: Samstag, 15. April 2017

Zeit: 19.00 Uhr



Leitung: Magdalena Wedekind, Daniela Wucherpfennig



Weiter Infos: 036075/ 690072

WWW.kerbscher-berg.de