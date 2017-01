Gipsabdruck von Mamas Babybauch anfertigen und bemalen

Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg |

Eine sinnliche Erfahrung in der Schwangerschaft Jede Schwangerschaft ist etwas Einzigartiges. Vielleicht möchten Sie ihren großen Babybauch plastisch in Erinnerung behalten? Dafür bietet sich ein Gipsabdruck vom Babybauch in dem letzten Drittel der Schwangerschaft an. Bei dem ersten Treffen können Sie mit Ihrem Partner oder einer anderen Person in privater und gemütlicher Atmosphäre Ihren Babybauch aus Gipsbinden herstellen und beim zweiten Treffen (mit Unterstützung) nach Ihren Vorstellungen gestalten und bemalen.



Termine: 26. April und 03. Mai 2017 (2x)

Zeit: mittwochs, 19.30 - 21.30 Uhr



Leitung: Kerstin Schmitz, Kunsttherapeutin

Weiter Infos: unter 036075/ 690072

WWW.Kerbscher-berg.de