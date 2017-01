Karfreitagsliturgie für Kinder

Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg |

Für Eltern/Großeltern mit Kindern ab 4 Jahren Der Karfreitag ist im Zusammenhang mit Ostern für uns Christen der höchste Feiertag. An ihm gedenkt die Kirche des Kreuzestodes Jesu Christi in Erwartung seiner Auferstehung. Für Kinder ist dies häufig nur schwer zu verstehen. Da können schon einige Fragen aufkommen zwischen Wohnungsputz und Eierfärben.

Wir laden ein zu einer für Kinder gestalteten Karfreitagsliturgie, die den Blick auf wesentliche Inhalte unseres Glaubens richtet. Mit verschiedenen kindgerechten Methoden erinnern wir uns gemeinsam an das Leiden und den Tod Christi . Auch traditionelle Elemente werden in unsere Liturgie mit einbezogen.



Termin: Freitag, 14. April 2017

Zeit: 17.00 Uhr



Leitung: Magdalena Wedekind, Daniela Wucherpfennig

Weiter Infos: 036075/ 690072

WWW.kerbscher-berg.de