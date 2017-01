Kinder trauern anders - Themenabend

Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg |

Da sein, wenn Kinder trauern Die Trauer ist etwas ganz Individuelles, auch für Kinder und Jugendliche. Sie zeigen oft andere Gefühle, als wir Erwachsene es erwarten. Tod und Sterben sind bei vielen Erwachsenen immer noch ein Tabuthema, doch bei Kindern weitaus mehr. Schon die „kleinen“ Tode und Verlusterfahrungen im Alltag sollten Beachtung finden. Ziel des Abends ist es, den eigenen Umgang mit dem Thema Kindertrauer herauszufinden. Welche Ängste habe ich und welche Hoffnungen, wenn ich mit dem Thema Tod in Berührung komme? Todesvorstellungen und Trauerreaktionen in den verschiedenen Altersstufen werden vorgestellt und die Möglichkeiten, Kinder in der Trauer zu unterstützen.



Termin: 27. März 2017

Zeit: montags, 19.30 - 21.00 Uhr

Leitung: Andrea Hagedorn, Trauerbegleiterin



Anmeldung: bis spätestens 4 Werktage vor Kursbeginn unter 036075 / 690072

Weiter Infos: WWW.kerbscher-berg.de