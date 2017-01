Kindergartenprojekttag für starke Kinder

Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg |

Als Kindergartenabschluss für Vorschulkinder Für die Vorschulkinder, aber auch für die Erzieher/innen und Eltern ist der Übergang vom Kindergarten in die Schule eine spannende und wichtige Zeit. Die Kinder haben im Kindergarten viel gelernt und viele Stärken entwickelt. An diesem Tag möchten wir uns zusammen mit den Kindern diesen Stärken noch einmal durch Lieder, Spiele und Kreativangebote bewusst werden und die Kinder so für ihren neuen Weg in der Schule stärken. Ab 14.30 Uhr sind die Eltern zum Austausch und Kaffee eingeladen. Mit einer kleinen Andacht in der Klosterkirche beenden wir den Tag um ca.16.00 Uhr. Dieser Tag kann auch als Abschlussfest für die Kindergärten gestaltet werden.



Termine: Dienstag bis Freitag,

06.06., 07.06., 08.06., 09.06.2017

Zeit: 09.30 - 16.00 Uhr Projekt



Leitung: Daniela Wucherpfennig, päd. Mitarbeiterin



Weitere Infos: unter 036075/ 690072

WWW.kerbscher-berg.de