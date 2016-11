Mammographie-Screening Thüringen Nord West wieder mit MAMMOBIL in Bad Frankenhausen

Das gesetzliche Programm zur Früherkennung von Brustkrebs wird allen Frauen zwischen 50-69 Jahren zweijährlich angeboten. Brustkrebs ist in Deutschland die häufigste Krebsart bei Frauen. Mindestens jede zehnte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens daran, die meisten nach dem 50. Lebensjahr.Am Programm teilnehmen können alle Frauen zwischen 50 und 69 Jahren, die ihren ersten Wohnsitz in Thüringen haben. Jede dieser Frauen erhält derzeit eine persönliche Einladung per Post mit einem Terminvorschlag zur Mammographie. Die Kosten der Untersuchung werden von allen gesetzlichen und privaten Krankenkassen übernommen, eine Überweisung ist nicht erforderlich.Das Mammographie-Screening ist natürlich keine einmalige Aktion. Besonders wenn neben der Krebsvorsorge beim Frauenarzt der regelmäßigen zweijährlichen Einladung zum Mammographie-Screening gefolgt wird kann Brustkrebs rechtzeitig entdeckt werden.Das Mammobil steht zwischen dem 09. Januar 2017 bis Mitte Februar 2017 in Bad Frankenhausen wie auch vor 2 Jahren wieder auf dem Markt gegenüber dem Rathaus. Es werden die Frauen wohnhaft in den Postleitzahlen 06567 Bad Frankenhausen, 06578 Bilzingsleben und 99707 Kyffhäuserland dorthin eingeladen.Der Programmverantwortliche Arzt des Mammographie-Screening Thüringen Nord West appelliert an die teilnahmeberechtigten Frauen: „Nehmen Sie an diesem gesetzlichen und von allen Krankenkassen finanzierten Brustkrebs-Früherkennungsprogramm teil“Näheres können Sie unter www.Screening-Thueringen-NordWest.de oder unter Tel.: 03643/742800 erfahren.