Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg |

Für Anfänger/Innen Nähen ist ein interessantes Hobby und zur Zeit „in“. Man muss kein Experte sein, um sich an die Bedienung einer Nähmaschine zu wagen. Das Nähen auf der eigenen Nähmaschine ist gar nicht schwer und bringt viel Freude in den Alltag. Eine Nähmaschine bietet die Möglichkeit, Kleidungsstücke selbst zu nähen, defekte Kleidung zu reparieren oder Änderungen vorzunehmen. Das entlastet den Geldbeutel und macht auch noch Spaß. In diesem Kurs lernen Sie im Handumdrehen mit der Nähmaschine umzugehen. Wir zeigen dabei Schritt für Schritt, was Sie beachten und wissen müssen.



Termine/Zeit: mittwochs, 19.30 - 21.30 Uhr

26.04., 03.05., 10.05. und 17.05.2017



samstags, 10.00 - 16.00 Uhr (besonders für (Groß-)Mütter und Töchter)

K 180: 15. Oktober 2016K 181: 01. April 2017



Leitung: Claudia Konradi, Schneidermeisterin



Anmeldung: bis spätestens 4 Werktage vor Kursbeginn unter 036075/ 69072

Weiter Infos: WWW.kerbscher-berg.de