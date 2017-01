Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg |

Für Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch

In vielen Illustrierten und in Frauenarztpraxen sieht man sie - auf Fotos sichtbar aufgehängt - die glücklichen Mütter und Familien mit ihren Babys und Kindern.

Doch was ist, wenn gerade dieser große Wunsch nicht in Erfüllung geht, wenn dieses

Glück nicht das meine ist? Frauen mit einem unerfüllten Kinderwunsch stellen sich diese Frage häufig: „Warum habe ich nicht die Chance, eine gute und glückliche zu Mutter werden?“ Wohin mit all der Wut, der Enttäuschung, der Trauer?

An 6 Abenden möchten wir Ihren Fragen auf den Grund gehen. In vertrauter Atmosphäre beschäftigen wir uns mit all den damit verbundenen Gedanken

und Wünschen. Sie können ihren Körper und Ihre Weiblichkeit neu entdecken, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen. Mit Impulsen, Gesprächsrunden, Meditationen und Teilen der sogenannten „Fruchtbarkeitsmassage“ (nach Birgit Zart) möchten wir den „Nestbau für deine Seele“ unterstützen.



Termine: Donnerstag, 02.03., 09.03., 16.03., 23.03., 30.03. und 06.04.2017

Zeit: 19.00 - 20.30 Uhr



Leitung: Nadine Raabe, Physiotherapeutin



Anmeldung: bis spätestens 4 Werktage vor Kursbeginn unter 036075 / 690072

Weiter Infos: WWW.kerbscher-berg.de