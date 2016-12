NEU! - Meditation

Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg | „Die größten Ereignisse sind nicht unsere lautesten, sondern unsere

stillsten Stunden.“ (Friedrich Wilhelm Nietzsche) Dieser Kurs richtet sich an Menschen

- in herausfordernden Lebenssituationen

- die sich erschöpft fühlen oder nach Orientierung suchen

- die ahnen, dass ihr Leben vor einer persönlichen oder beruflichen Neugestaltung steht

- die sich fragen: „Warum bin ich hier?“, „Was ist meine Berufung?“, „Womit kann

ich der Menschheit dienen?“ oder „Was ist der/mein Sinn des Lebens?“

In der Meditation bekommen Sie zum einen Impulse, sind jedoch in Stille und mit sich

selbst beschäftigt. Daher kann dieser Weg (der Meditation) sehr viel Klarheit bringen.

„Das Allerbeste, wozu man in diesem Leben kommen kann, das ist, dass du schweigst und Gott in dir wirken und sprechen lässt.“ (Meister Eckhart)



Termine: dienstags, 10.01., 17.01., 24.01. und 31.01.2017

Zeit: 18.30 - 20.00 Uhr



Mitzubringen: bequeme, wärmende Kleidung, eine kleine Decke, ein Meditationskissen (wenn vorhanden)



Leitung: Evelyn Findeisen, Meditationslehrerin



Anmeldung: bis spätestens 3 Werktage vor Kursbeginn unter 036075/690074

Weitere Informationen: WWW.kerbscher-berg.de