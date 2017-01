NEU! - „Tablet und Smartphone“

Dingelstädt: Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg |

Großelternschulung am PC Tablets sind im Kinderzimmer bereits angekommen und auch bei den Großeltern werden sie immer beliebter. Welche Funktionen erleichtern mir den Alltag? Welche Apps helfen mir mit meinen Kindern und Enkelkindern in Kontakt zu bleiben? Wo und wie kann ich mich informieren und welche Apps helfen mir dabei? All das und wie die mobilen Alleskönner sicher und kompetent genutzt werden können, steht im Fokus dieser Großelternschulung. Alles wird in praktischen Übungen am Tablet erklärt. Wer bereits ein eigenes Tablet besitzt, kann dieses gern mitbringen. Allen anderen wird für die Schulung ein Tablet bereitgestellt.



Termin: Donnerstag, 27. April 2017

Zeit: 09.00 - 12.00 Uhr



Mitzubringen sind: Wenn vorhanden, ist es von Vorteil, ein eigenes Tablet oder Smarthphone mitzubringen.



Leitung: Projektmitarbeiterinnen & Medienpädagoginnen, MEiFA – Medienwelten in der Familie



Anmeldung: bis spätestens 5 Werktage vor Kursbeginn unter 036075/ 69072

Weiter Infos: WWW.kerbscher-berg.de