Kleinbartloff: Eichsfeld Klinikum |

Am 2.2.2017 um 18:00 Uhr organisiert das Eichsfeld Klinikum und die URANIA

im Lehrsaal des Eichsfeld Klinikums in Reifenstein eine Vortragsveranstaltung zum Thema Patientenverfügung an.



Herr Dr. med. Uwe Schotte, der ärztliche Direktor des Eichsfeld Klinikums stellt die Aspekte der Patientenverfügung aus ärztlicher Sicht dar und beantwortet Ihre Fragen.



Um Anmeldung wird gebeten!



uraniaqurania-eichsfeld.de



03605 - 546151