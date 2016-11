Patientenverfügung - Betreuungsvollmacht - Vorsorgevollmacht

Leinefelde-Worbis: Leinefelde-Worbis |

Am Dienstag, den 15.11.2016, findet ab 19:00 Uhr ein Vortrag über Patientenverfügung, betreuungsvollmacht und Vorsorgevollmacht bei der URANIA in Leinefelde am Zentralen Platz 10 statt.

Es referiert Herr Rechtsanwalt Ludewig.